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Акция протеста против законопроекта «Об иноагентах» пройдет в Тбилиси 15 апреля
11.04.2024 23:23
15 апреля, в понедельник, в 10 утра во дворе парламента запланирована акция протеста.
Одновременно с митингом юридический комитет парламента рассмотрит законопроект. По словам активистов, если юридический комитет поддержит законопроект, то правящая партия вынесет его на пленарные заседания.
Цитата. «Самая главная цель — чтобы российский закон не смог пройти юридический комитет и не прошел первое чтение, поскольку инициатор закона может отозвать законопроект только до первого чтения», — пишут организаторы протеста. Они призывают «Грузинскую мечту» отозвать законопроект.
В группе мероприятия в фейсбуке отметились более 800 человек.
Контекст. 3 апреля «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект предусматривает регистрацию НПО и медиа, 20 % доходов которых получены из-за границы.
Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «правящая партия саботирует европейский путь» Грузии.
8 и 9 апреля в Тбилиси прошли акции протеста против принятия законопроекта.
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