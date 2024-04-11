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Акция протеста против законопроекта «Об иноагентах» пройдет в Тбилиси 15 апреля


11.04.2024   23:23


15 апреля, в понедельник, в 10 утра во дворе парламента запланирована акция протеста.

Одновременно с митингом юридический комитет парламента рассмотрит законопроект. По словам активистов, если юридический комитет поддержит законопроект, то правящая партия вынесет его на пленарные заседания.

Цитата. «Самая главная цель — чтобы российский закон не смог пройти юридический комитет и не прошел первое чтение, поскольку инициатор закона может отозвать законопроект только до первого чтения», — пишут организаторы протеста. Они призывают «Грузинскую мечту» отозвать законопроект.

В группе мероприятия в фейсбуке отметились более 800 человек.

Контекст. 3 апреля «Грузинская мечта» внесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект предусматривает регистрацию НПО и медиа, 20 % доходов которых получены из-за границы.

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «правящая партия саботирует европейский путь» Грузии.

8 и 9 апреля в Тбилиси прошли акции протеста против принятия законопроекта.


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