

В Западной Грузии задержан школьник по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки

12.04.2024 11:32





В одном из муниципалитетов Самегрело (Мегрелии) задержан 11-классник по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки.



По имеющейся информации, подростка задержали на основании показаний девочки.



Оба несовершеннолетних были допрошены полицией в присутствии родителей.



Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, правоохранители задержали обвиняемого в совершении преступления по горячим следам в соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса.



Как известно, суд уже определил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.





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