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В Западной Грузии задержан школьник по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки
12.04.2024 11:32
В одном из муниципалитетов Самегрело (Мегрелии) задержан 11-классник по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки.
По имеющейся информации, подростка задержали на основании показаний девочки.
Оба несовершеннолетних были допрошены полицией в присутствии родителей.
Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, правоохранители задержали обвиняемого в совершении преступления по горячим следам в соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса.
Как известно, суд уже определил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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