Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Западной Грузии задержан школьник по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки


12.04.2024   11:32


В одном из муниципалитетов Самегрело (Мегрелии) задержан 11-классник по обвинению в изнасиловании 8-летней девочки.

По имеющейся информации, подростка задержали на основании показаний девочки.

Оба несовершеннолетних были допрошены полицией в присутствии родителей.

Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, правоохранители задержали обвиняемого в совершении преступления по горячим следам в соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса.

Как известно, суд уже определил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна