

В Тбилиси прошла акция солидарности с грузинскими мусульманами Адигени

12.04.2024 16:27





У здания Администрации правительства прошла акция солидарности с грузинскими мусульманами, проживающими в Адигени. Участники символически собрались в день пятничной молитвы, чтобы выразить поддержку согражданам, которые не могут не могут провести молитву в Адигени.



«Государство не прилагает достаточных усилий для разрешения этого конфликта. Сегодня пятница и, к сожалению, сегодня граждане нашей страны не могут совершать молитвы, что недопустимо. Это противоречит Конституции», — говорит правозащитница Тозу Гульмамедли.



К акции присоединился и «Центр социальной справедливости». Как заявила директор программы «Политика равенства» Центра социальной справедливости Тамта Микеладзе, поскольку государство не может, не прилагает достаточных усилий для ослабления напряженности, созданной в Адигени, местным мусульманам приходится отказываться от права молиться, чтобы сохранить мир.



Как заявила Микеладзе, они выражают солидарность мусульманам, которые пытаются сохранить мирную ситуацию на местах временно отказались от своего права.



«Мы говорим им, что они не одиноки. На их стороне грузинское гражданское общество, различные этнические и религиозные группы. Мы сделаем все с помощью демократических и справедливых механизмов, чтобы сделать наше общество более сплоченным», — заявила Тамта Микеладзе.





8 марта десятки жителей поселка Адигени на юге Грузии провели акцию протеста, чтобы помешать своим односельчанам-мусульманам провести пятничную молитву. В поселке нет мечети, и мусульмане по пятницам собираются на молитву в доме Юсуфа Микеладзе, в котором функционирует духовный центр. По словам местных мусульман, подобные нападения происходили и раньше, они попросили правительство наказать виновных и создать безопасную среду для мусульман. Бывший муфтий Грузии потребовал от властей страны расследовать инцидент.



14 марта Управление мусульман всея Грузии призвало мусульманское население муниципалитета Адигени в регионе Самцхе-Джавахети воздержаться от большого собрания на Джума-намаз в поселке Адигени в пятницу.





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