

На игры сборной Грузии на Евро-2024 будут проданы четыре категории билетов - ФФГ

12.04.2024 19:26









«Продажа билетов на чемпионат Европы-2024 для болельщиков сборной Грузии начнется 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Приобрести билеты на чемпионат Европы для грузинских болельщиков можно будет на билетном портале УЕФА —



Для входа на портал необходимо создать личную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя вам необходимо будет заполнить на сайте необходимые поля: имя, фамилию, дату рождения, личный номер или номер паспорта, адрес проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.



В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь будет активирована 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Один пользователь будет иметь возможность приобрести по два билета на каждый матч группового этапа сборной Грузии.



На портале будут доступны четыре категории билетов:



Первая категория – 200 евро.



Вторая категория – 150 евро.



Третья категория – 60 евро.



Четвертая категория – 30 евро.



Купить билеты можно как с помощью электронного кошелька Alipay, так и с помощью банковских карт (VISA или Mastercard). Комиссия банка не добавляется к цене билета.



У каждого пользователя есть 15 минут на выбор и покупку желаемого билета. После завершения банковской операции письмо-подтверждение покупки билета отразится в соответствующем разделе вашего личного профиля и будет отправлено на указанный вами личный адрес электронной почты. Билет на игру вы получите позже, за несколько дней до матча», — написано в сообщении Федерации футбола Грузии.



Сборная Грузии по футболу проведет три матча в рамках группового этапа чемпионата Европы. 18 июня наша команда встретится в Дортмунде со сборной Турции; 22 июня Чехия будет соперником сборной Грузии в Гамбурге. Сборная Грузии проведет заключительный матч группового этапа против Португалии 26 июня в Гельзенкирхене.

Федерация футбола Грузии распространила заявление, содержащее информацию, как можно будет купить билет для посещения игр сборной Грузии на Евро-2024.«Продажа билетов на чемпионат Европы-2024 для болельщиков сборной Грузии начнется 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Приобрести билеты на чемпионат Европы для грузинских болельщиков можно будет на билетном портале УЕФА — https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/ Для входа на портал необходимо создать личную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя вам необходимо будет заполнить на сайте необходимые поля: имя, фамилию, дату рождения, личный номер или номер паспорта, адрес проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь будет активирована 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Один пользователь будет иметь возможность приобрести по два билета на каждый матч группового этапа сборной Грузии.На портале будут доступны четыре категории билетов:Первая категория – 200 евро.Вторая категория – 150 евро.Третья категория – 60 евро.Четвертая категория – 30 евро.Купить билеты можно как с помощью электронного кошелька Alipay, так и с помощью банковских карт (VISA или Mastercard). Комиссия банка не добавляется к цене билета.У каждого пользователя есть 15 минут на выбор и покупку желаемого билета. После завершения банковской операции письмо-подтверждение покупки билета отразится в соответствующем разделе вашего личного профиля и будет отправлено на указанный вами личный адрес электронной почты. Билет на игру вы получите позже, за несколько дней до матча», — написано в сообщении Федерации футбола Грузии.Сборная Грузии по футболу проведет три матча в рамках группового этапа чемпионата Европы. 18 июня наша команда встретится в Дортмунде со сборной Турции; 22 июня Чехия будет соперником сборной Грузии в Гамбурге. Сборная Грузии проведет заключительный матч группового этапа против Португалии 26 июня в Гельзенкирхене.





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