

Сторонники «Консервативного движения» проводят митинг возле офиса «Грузинской мечты»

13.04.2024 17:05





Митинг проходит возле центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси. Члены «Консервативного движения» и их сторонники, в том числе представители «Альт-инфо», перекрыли дорогу возле офиса, между Мостом Мира и зданием Патриархии.



Участники митинга протестуют против отмены регистрации «Консервативного движения», из-за чего партия не сможет участвовать в выборах. В знак протеста участники митинга сожгли флаг «Грузинской мечты».



На месте мобилизована полиция.



Причиной решения Дома юстиции стало несоблюдение требований законодательства о документации. По словам Константина Моргошия «Грузинская мечта» упразднила их партию по политическим мотивам, поскольку хочет прибрать себе их голоса. Лидер партии говорит, что если партии не восстановят регистрацию, они начнут массовое пикетирование.







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