|
|
|
Сторонники «Консервативного движения» проводят митинг возле офиса «Грузинской мечты»
13.04.2024 17:05
Митинг проходит возле центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси. Члены «Консервативного движения» и их сторонники, в том числе представители «Альт-инфо», перекрыли дорогу возле офиса, между Мостом Мира и зданием Патриархии.
Участники митинга протестуют против отмены регистрации «Консервативного движения», из-за чего партия не сможет участвовать в выборах. В знак протеста участники митинга сожгли флаг «Грузинской мечты».
На месте мобилизована полиция.
Причиной решения Дома юстиции стало несоблюдение требований законодательства о документации. По словам Константина Моргошия «Грузинская мечта» упразднила их партию по политическим мотивам, поскольку хочет прибрать себе их голоса. Лидер партии говорит, что если партии не восстановят регистрацию, они начнут массовое пикетирование.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна