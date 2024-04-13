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Сторонники «Консервативного движения» проводят митинг возле офиса «Грузинской мечты»


13.04.2024   17:05


Митинг проходит возле центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси. Члены «Консервативного движения» и их сторонники, в том числе представители «Альт-инфо», перекрыли дорогу возле офиса, между Мостом Мира и зданием Патриархии.

Участники митинга протестуют против отмены регистрации «Консервативного движения», из-за чего партия не сможет участвовать в выборах. В знак протеста участники митинга сожгли флаг «Грузинской мечты».

На месте мобилизована полиция.

Причиной решения Дома юстиции стало несоблюдение требований законодательства о документации. По словам Константина Моргошия «Грузинская мечта» упразднила их партию по политическим мотивам, поскольку хочет прибрать себе их голоса. Лидер партии говорит, что если партии не восстановят регистрацию, они начнут массовое пикетирование.


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