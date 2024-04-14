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Кашия и Канкава в третий раз подряд стали чемпионами Словакии в составе «Слована»
14.04.2024 11:59
Братиславский футбольный клуб «Слован» в очередной раз стал чемпионом Словакии. В составе клуба выступают игроки сборной Грузии Гурам Кашия и Джаба Канкава.
В 27-м туре "Слован" сыграл дома вничью с "Дунайской Стредой" (0:0), тем самым выиграв чемпионат, так как опережают ближайшего преследователя "Трнаву" на 19 очков.
Стоит отметить, что Кашия и Канкава в третий раз подряд стали чемпионами Словакии.
Гурам Кашия в текущем сезоне чемпионата Словакии забил 1 гол в 20 матчах, а Джаба Канкава также сумел проявить один раз в 20 матчах.
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