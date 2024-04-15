

Виноделы призывают правительство уйти в отставку из-за «закона об иноагентах»

15.04.2024 11:00





Грузинские виноделы выступили против «закона об иноагентах» и призвали правительство уйти в отставку. «Нет — российскому закону! Нет — правительству предателей!» — отмечается в совместном заявлении, которое подписали 50 виноделов.



В заявлении говорится, что, несмотря на то, что виноделы — не представители политорганизаций, они в числе тех, кто первыми выражает «свою твердую позицию по важным политическим или общественным вопросам».



Виноделы уверены, что инициированный правительством законопроект «О прозрачности иностранного влияния» подрывает независимость Грузии и свободы граждан, «является лицемерным, продиктованным личными интересами заинтересованных лиц» и является «провокацией по прямому указанию страны-оккупанта».



Грузинские виноделы уверены, что этот законопроект направлен на упразднение государственности Грузии. Он проявляет предательский характер нынешних властей страны, отмечено в заявлении.



«Очевидно, что каждый день правления этого руководства представляет огромную угрозу для нашей страны. Они потеряли все моральные права называться правительством Грузии. Это правительство должно немедленно уйти в отставку! Мы призываем всех единодушно заявить о своей четкой позиции. Обладая здравым смыслом и ясным умом, давайте преодолеем это болото и создадим светлое будущее!», — пишут подписанты.



Напомним, 15 апреля парламентский комитет по юридическим вопросам приступает к рассмотрению «российского закона» об иностранном влиянии в Грузии. Запланированы акции протеста — в 10 утра на заднем дворе парламента Грузии, а вечером в 19 часов по Тбилиси — на проспекте Руставели.





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