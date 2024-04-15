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Продажа билетов на игры сборной Грузии начнется сегодня в 13:00
15.04.2024 12:51
Федерация футбола Грузии: «Продажа билетов на чемпионат Европы УЕФА-2024 для болельщиков сборной Грузии начнется 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени.
Приобрести билеты на чемпионат Европы для грузинских болельщиков можно будет на билетном портале УЕФА — https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/
Для входа на портал необходимо создать личную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя вам необходимо будет заполнить на сайте необходимые поля: имя, фамилию, дату рождения, личный номер или номер паспорта, адрес проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь будет активирована 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Один пользователь будет иметь возможность приобрести по два билета на каждый матч группового этапа сборной Грузии.
На портале будут доступны четыре категории билетов:
первая категория – 200 евро.
вторая категория – 150 евро.
третья категория – 60 евро.
четвертая категория – 30 евро.
Купить билеты можно как с помощью электронного кошелька Alipay, так и с помощью банковских карт (VISA или Mastercard).
К цене билета комиссия банка не добавляется.
Сборная Грузии по футболу проведет три матча в рамках группового этапа чемпионата Европы. 18 июня наша команда встретится в Дортмунде со сборной Турции. 22 июня соперником сборной Грузии в Гамбурге будет Чехия. 26 июня в Гельзенкирхене грузины проведут заключительный матч группового этапа против Португалии.
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