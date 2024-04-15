

Продажа билетов на игры сборной Грузии начнется сегодня в 13:00

15.04.2024 12:51









Приобрести билеты на чемпионат Европы для грузинских болельщиков можно будет на билетном портале УЕФА —



Для входа на портал необходимо создать личную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя вам необходимо будет заполнить на сайте необходимые поля: имя, фамилию, дату рождения, личный номер или номер паспорта, адрес проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.



В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь будет активирована 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Один пользователь будет иметь возможность приобрести по два билета на каждый матч группового этапа сборной Грузии.



На портале будут доступны четыре категории билетов:



первая категория – 200 евро.



вторая категория – 150 евро.



третья категория – 60 евро.



четвертая категория – 30 евро.



Купить билеты можно как с помощью электронного кошелька Alipay, так и с помощью банковских карт (VISA или Mastercard).



К цене билета комиссия банка не добавляется.



Сборная Грузии по футболу проведет три матча в рамках группового этапа чемпионата Европы. 18 июня наша команда встретится в Дортмунде со сборной Турции. 22 июня соперником сборной Грузии в Гамбурге будет Чехия. 26 июня в Гельзенкирхене грузины проведут заключительный матч группового этапа против Португалии.

Федерация футбола Грузии: «Продажа билетов на чемпионат Европы УЕФА-2024 для болельщиков сборной Грузии начнется 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени.Приобрести билеты на чемпионат Европы для грузинских болельщиков можно будет на билетном портале УЕФА — https://www.uefa.com/euro2024/ticketing/ Для входа на портал необходимо создать личную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя вам необходимо будет заполнить на сайте необходимые поля: имя, фамилию, дату рождения, личный номер или номер паспорта, адрес проживания, номер мобильного телефона и адрес электронной почты.В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь будет активирована 15 апреля в 13:00 по тбилисскому времени. Один пользователь будет иметь возможность приобрести по два билета на каждый матч группового этапа сборной Грузии.На портале будут доступны четыре категории билетов:первая категория – 200 евро.вторая категория – 150 евро.третья категория – 60 евро.четвертая категория – 30 евро.Купить билеты можно как с помощью электронного кошелька Alipay, так и с помощью банковских карт (VISA или Mastercard).К цене билета комиссия банка не добавляется.Сборная Грузии по футболу проведет три матча в рамках группового этапа чемпионата Европы. 18 июня наша команда встретится в Дортмунде со сборной Турции. 22 июня соперником сборной Грузии в Гамбурге будет Чехия. 26 июня в Гельзенкирхене грузины проведут заключительный матч группового этапа против Португалии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





