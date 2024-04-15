

Mona.ge публикует список вовлеченных в пропаганду журналистов, экспертов и госслужащих

15.04.2024 14:38





Mona.ge публикует список пропагандистов партии власти «Грузинская мечта» — в него вошли 155 человек — журналисты (телеканалы Imedi TV и POS TV), а также эксперты и государственные служащие — мэры, члены горсоветов различных муниципалитетов и сотрудники госучреждений.



В списке оказался ведущий проправительственного телеканала Imedi Ираклий Чихладзе, а также журналист Шорена Хвичия, корреспонденты этой же телекомпании Ануки Гумберидзе и Ануки Чхиквадзе. А также «пропагандист» POSTV Давид Каландия.



Пропагандистами названы Ия Гогатишвили — глава пресс-службы мэрии Ахалцихе, сотрудник мэрии Тбилиси Георгий Татришвили, мэр Гурджаани Георгий Мачавариани, активист «Мечты» Георгий Цкриалашвили, мэр Багдати Каха Энукидзе, мэр Гардабани Давид Каргаретели, мэр Дманиси Коба Мурадашвили, мэр Тианети Леван Циклаури, мэр Рустави Нино Лацабидзе, глава горсовета муниципалитета Багдати Нодар Гиоргидзе.



А также глава горсовета муниципалитета Батуми Рамаз Джинчарадзе, член женской организации «Грузинской мечты» Мариам Ртвелиашвили (Мцхета), глава горсовета муниципалитета Боржоми Давид Зааливили, представитель мэрии Ахалцихе Саба Самсонидзе, сотрудники мэрии Марнеули Серхан Рзаев и Турал Измайлов и другие.



Отметим, недавно список mona.ge пополнили прокурор и судья дела активиста Лазаре Григориадиса.



Напомним, политическая партия «Гирчи – больше свободы» и движение «Дроа!» заявили об открытии нового проекта – сайта mona.ge, на котором оппозиционеры планируют разоблачать госслужащих Грузии, продвигающих российские интересы в стране и предоставлять против них доказательства:



«Цель проекта — выявить всех тех людей, со стороны Службы госбезопасности, которые в период предыдущих выборов участвовали в мобилизации голосов. Всех тех полицейских, которые применяют силу к мирным протестующим, которые затем дают ложные показания в суде, всех тех прокуроров, судей, которые участвуют в расправах. Среди них есть и представители СМИ, которые участвуют в пророссийской кампании», — заявили в политобъединениии.

В настоящий момент на сайте числятся более 200 лиц.



Источник: SOVA

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