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Родные Лазаре Григориадиса в ожидании его помилования
15.04.2024 16:20
Тбилисский городской суд направил в пенитенциарное учреждение, в котором находится участник мартовских митингов 2023 года Лазаре Григориадис, резолютивную часть приговора. Сейчас осужденный в ожидании помилования президента, сообщает его адвокат.
Лика Битадзе встретится с Григориадисом сегодня в 17:00 в Глданской тюрьме, если до этого он не будет освобожден.
«В пенитенциарном учреждении подтвердили, что получили резолютивную часть приговора. Теперь все, что нам нужно – это чтобы президент подписала акт о помиловании и Лазаре покинет тюрьму», - заявила Битадзе.
Напомним, что Лазаре Григориадис, арестованный по обвинению в причинении вреда здоровью сотрудникам полиции и уничтожении госимущества на мартовских протестах, был приговорен судьей Тбилисского городского суда Звиадом Шарадзе к 9 годам лишения свободы.
В тот же день, 12 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили, в интервью телекомпании «Пирвели» заявила, что приняла решение о помиловании Григориадиса.
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