

Пиццерия «Пацца» предлагает участникам акции предметы первой необходимости и медикаменты

15.04.2024 18:12





Пиццерия «Пацца» предлагает участникам акции различные предметы первой необходимости и медикаменты. Как указано на странице «Пацца» в Facebook, в филиале по адресу Ингороква №10, прямо напротив здания правительства можно получить: маски; воду; антиспазмолитический спрей (для дыхательных путей); перекись водорода; хлорид натрия (для глаз); пластыри для ран; вату и кокосовый уголь.



«Конечно, все это бесплатно. Просто, мы конечно не можем мобилизовать все в неограниченном количестве, поэтому убедительно просим просить эти вещи и лекарства только в случае необходимости. Будем надеяться, что они нам вообще не понадобятся. Мир и Европа – это то, что нужно нам всем», – написано в сообщении.



Напоминаем, что сегодня Комитет по юридическим вопросам обсуждает российский закон. Одновременно с обсуждением, с 10 часов утра, за зданием парламента проходит акция противников принятие этого закона.



Вечером, в 19:00, перед зданием парламента Грузии состоится масштабный митинг против «российского закона».





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