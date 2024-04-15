Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пиццерия «Пацца» предлагает участникам акции предметы первой необходимости и медикаменты


15.04.2024   18:12


Пиццерия «Пацца» предлагает участникам акции различные предметы первой необходимости и медикаменты. Как указано на странице «Пацца» в Facebook, в филиале по адресу Ингороква №10, прямо напротив здания правительства можно получить: маски; воду; антиспазмолитический спрей (для дыхательных путей); перекись водорода; хлорид натрия (для глаз); пластыри для ран; вату и кокосовый уголь.

«Конечно, все это бесплатно. Просто, мы конечно не можем мобилизовать все в неограниченном количестве, поэтому убедительно просим просить эти вещи и лекарства только в случае необходимости. Будем надеяться, что они нам вообще не понадобятся. Мир и Европа – это то, что нужно нам всем», – написано в сообщении.

Напоминаем, что сегодня Комитет по юридическим вопросам обсуждает российский закон. Одновременно с обсуждением, с 10 часов утра, за зданием парламента проходит акция противников принятие этого закона.

Вечером, в 19:00, перед зданием парламента Грузии состоится масштабный митинг против «российского закона».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна