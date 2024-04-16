

Акунин: Путинизм пытается обосноваться в ваших домах

16.04.2024 14:41





Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), который в РФ признан «террористом» и «иноагентом», прокомментировал попытку «Мечты» принять российский аналог «закона об иностранных агентах» в Грузии.



Акунин заявил, что путинизм — вся система российского правления с ее «ценностями» — пытается закрасться и обосноваться в домах граждан Грузии. И что делается это по инициативе правительства Грузии.



«Грузия мне не чужда. Я родился в Грузии, и я — «швили» (т.е. сын — ред.) и «Шалвович» (от грузинского имени отца писателя — Шалва — ред.), у меня там много родственников и друзей. И мне тревожно видеть, как демократическая страна скатывается по тому же склону, с которого Россия упала в пропасть», — отвечает Акунин.



Писатель подчеркивает, что опасаться стоит не «политической оппозиции или зубастой прессы», а путинизма.



«Бояться нужно внедрения не только извне, но и изнутри. И это именно то, что происходит сейчас. Путинизм пытается обосноваться в ваших домах — по инициативе вашего собственного правительства. Вы больше не сможете прогнать этот инфильтратор. Он сожрет Грузию, как раковая опухоль.



Мы знаем, проходили: сначала — «иностранные агенты», затем — «пятая колонна», затем — «террористы и экстремисты». И тогда у Грузии, кроме путинской России, не останется друзей. И тогда — добро пожаловать в прошлое, под крыло двуглавого орла. Грузины, не позволяй этому случиться и с вами! Берегите свою свободу!», — заявил Борис Акунин.



Отметим, 15 апреля юридический комитет парламента поддержал «закон об иноагентах». 16 апреля парламент на сессии рассмотрит законопроект в первом чтении.



Утром на заднем дворе законодательного органа состоялась акция протеста, в 19 часов намечен второй митинг — против «российского» законопроекта «Мечты», за который ее критикуют на Западе, но хвалят в Москве.





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