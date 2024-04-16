|
|
|
Георгий Мамардашвили провел очередной топ-матч в «Валенсии»
16.04.2024 14:48
В матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» в гостях обыграла «Осасуну» со счетом 1:0 (гол на 18-й минуте забил Андре Алмейда).
Одним из героев матча стал вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Он впервые вышел на после с капитанской повязкой «Валенсии» и сыграл «на ноль» – в 12-й раз в сезоне и в третьем матче подряд.
На 98-й минуте в ворота «Валенсии» назначили пенальти. Мамардашвили не потребовалось много усилий, чтобы отразить пенальти Анте Будимира.
После победы «Валенсия» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мамардашвили составляет 35 млн евро – он входит в десятку самых дорогих голкиперов в мире.
Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года на правах аренды. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у «Динамо» Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна