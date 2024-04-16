

Георгий Мамардашвили провел очередной топ-матч в «Валенсии»

16.04.2024 14:48





В матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» в гостях обыграла «Осасуну» со счетом 1:0 (гол на 18-й минуте забил Андре Алмейда).



Одним из героев матча стал вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили. Он впервые вышел на после с капитанской повязкой «Валенсии» и сыграл «на ноль» – в 12-й раз в сезоне и в третьем матче подряд.



На 98-й минуте в ворота «Валенсии» назначили пенальти. Мамардашвили не потребовалось много усилий, чтобы отразить пенальти Анте Будимира.



После победы «Валенсия» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.



Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Мамардашвили составляет 35 млн евро – он входит в десятку самых дорогих голкиперов в мире.





Мамардашвили перешел в «Валенсию» летом 2021 года на правах аренды. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у «Динамо» Тбилиси.





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