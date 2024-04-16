

Вопрос об освобождении Лазаре Григориадиса затянулся на несколько дней

16.04.2024 14:50





Активиста Лазаре Григориадиса пока не выпустили из тюрьмы, несмотря на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о его помиловании. О том, что процесс затянулся телеканалу Mtavari Arkhi сообщил дедушка активиста Гия Каландадзе 15 апреля.



«Мы ждали все утро [15 апреля], нам сказали, что его освободят, но недавно нам позвонили адвокаты и сказали, что это дело будет продлено еще на несколько дней», — сказал Каландадзе. В чем причина задержки,он не уточнил.



12 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о решении помиловать активиста Лазаре Григориадиса. Зурабишвили тогда уточнила, что указ пока не подписан, но решение уже принято.



Ранее в тот же день судья Тбилисского городского суда Звиад Шарадзе вынес приговорил Лазаре Григориадиса к 9 годам тюрьмы.



31 марта 2023-го суд заключил под стражу 21-летнего активиста Лазаре Григориадиса. По версии следствия, во время акции протеста против закона «Об иноагентах» 7 марта 2023 года Григориадис бросил в полицейских коктейль Молотова. А также, как утверждает сторона обвинения, поджег полицейскую машину. Сам Лазаре все обвинения отрицает.



О помиловании после решения суда просила мать Лазаре Григориадиса.





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