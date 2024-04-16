

Мобильная ветеринарная клиника заработала в Тбилиси

16.04.2024 15:32





Агентство по мониторингу животных запустило в Тбилиси мобильную ветеринарную клинику. На улице Тоидзе в Чугурети 10 апреля в ней провели операции по стерилизации, кастрации, а также вакцинацию против бешенства бездомных животных, сообщает Paper Kartuli.



Детали. Операции и вакцианация прошли по согласованию с жителями улицы Тоидзе, ухаживающими за животными, — после процедур они забрали животных на передержку.



В агентстве сообщают, что мобильная клиника сможет работать в разных районах Тбилиси. Это, по мнению ведомства, поможет в стерилизации бездомных животных и ускорит процесс сокращения поголовья бездомных собак и котов в столице гуманным способом.



Контекст. В начале марта стало известно, что по результатам официальной переписи в Тбилиси зарегистрировано 30 150 бездомных собак. Из них стерилизовано 32 % животных — 10,5 тысячи собак. Количество бездомных котов в столице неизвестно.





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