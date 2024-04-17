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Протест против законопроекта об иноагенах возобновится у парламента сегодня с 12:00


17.04.2024   10:32


Граждане соберутся сегодня у парламента с 12:00, чтобы опротестовать законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Об этом на акции перед парламентом сообщил один из организаторов.

Напомним, граждане уже несколько дней протестуют у парламента против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

На пленарном заседании парламента 17 апреля продолжится обсуждение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении.


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