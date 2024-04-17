

Чемпион UFC Илия Топурия: больно видеть, как спецназ избивает протестующих

17.04.2024 14:41





Чемпион UFC Илия Топурия комментирует проходящие в Тбилиси митинги против закона «об иноагентах» и разгон активистов полицейскими.



«Больно видеть, как спецназ избивает протестующих, которые борются за всех, даже за благополучие полиции. Важно, чтобы голос грузинского народа был услышан и его уважали. Жаль, что грузинскому народу еще предстоит за это бороться. Стремясь к Европе, вместе мы сможем построить более процветающее и мирное будущее для нашей страны», – написал Топурия в соцсети Instagram.



В марте текущего года Топурия посетил Грузию по приглашению премьера страны Ираклия Кобахидзе.



Боец UFC не единственный грузинский спортсмен, который, на фоне проходящего рассмотрения в парламенте законопроекта «об иноагентах», говорит о необходимости стремиться в Европу. Ранее посты подобного содержания опубликовали в соцсетях многие футболисты Национальной сборной Грузии, в том числе её лидеры Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили.





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