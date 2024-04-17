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«Грузия есть и должна быть полноправным членом европейской семьи» — Мераб Двалишвили


17.04.2024   16:32


Грузинский боец ​​UFC Мераб Двалишвили отреагировал на события происходящие в Грузии.

«Я хочу откликнуться на события происходящие на нашей родине и высказать свое мнение. Грузия есть и должна быть полноправным членом европейской семьи и цивилизации», — написал Мераб Двалишвили на своей странице в Facebook.
Часть членов сборной Грузии по футболу также откликнулись на масштабные акции против российского закона.

Так Буду Зивзивадзе написал в соцсети: «Нет России, дорога Грузии – в Европу. P.S. Пусть меня никто не благодарит, поскольку я говорю то, что должен сказать каждый грузин».

А футболист Георгий Квилитая написал следующее: «Европа – это выбор Грузии, и ничто не может этого изменить».


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