

«Грузия есть и должна быть полноправным членом европейской семьи» — Мераб Двалишвили

17.04.2024 16:32





Грузинский боец ​​UFC Мераб Двалишвили отреагировал на события происходящие в Грузии.



«Я хочу откликнуться на события происходящие на нашей родине и высказать свое мнение. Грузия есть и должна быть полноправным членом европейской семьи и цивилизации», — написал Мераб Двалишвили на своей странице в Facebook.

Часть членов сборной Грузии по футболу также откликнулись на масштабные акции против российского закона.



Так Буду Зивзивадзе написал в соцсети: «Нет России, дорога Грузии – в Европу. P.S. Пусть меня никто не благодарит, поскольку я говорю то, что должен сказать каждый грузин».



А футболист Георгий Квилитая написал следующее: «Европа – это выбор Грузии, и ничто не может этого изменить».







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