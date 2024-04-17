

TI реагирует на факты задержания и физической расправы имевших место на акции протеста

17.04.2024 16:37





«Transparency International Georgia» реагирует на факты задержания и физической расправы имевших место на акции протеста, прошедшей возле парламента Грузии 16 апреля. По данным МВД Грузии, в ходе акции против российского закона в административном порядке были задержаны 11 человек.



«Это не окончательное число задержанных, полиция продолжает незаконно вмешиваться в свободу собраний граждан, по-прежнему задерживает мирных демонстрантов, а в ряде случаев имеют место случаи тяжелой физической расправы в отношении граждан.



Несмотря на многочисленные попытки, МВД не предоставляет адвокатам информацию о местонахождении задержанных», — указано в сообщении.



Организация призывает МВД прекратить физические расправы в отношении мирных демонстрантов и своевременно предоставить адвокатам информацию о местонахождении задержанных.



«Мы призываем Специальную следственную службу расследовать предполагаемые преступления, совершенные полицейскими», — говорится в заявлении.





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