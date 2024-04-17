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Грузинские ночные клубы призвали сегодня выйти на протест


17.04.2024   19:20


Главные грузинские ночные клубы Bassiani и KHIDI только что призвали присоединиться сегодня к протесту у парламента Грузии в 19:00 против закона об "иностранных агентах".

С этим же призывом выступают ди-джеи, бары и другие клубы Грузии.

Ранее сегодня парламент Грузии большинством голосов партии "Грузинская мечта" принял скандальный закон в первом чтении.


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