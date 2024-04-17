|
|
|
Грузинские ночные клубы призвали сегодня выйти на протест
17.04.2024 19:20
Главные грузинские ночные клубы Bassiani и KHIDI только что призвали присоединиться сегодня к протесту у парламента Грузии в 19:00 против закона об "иностранных агентах".
С этим же призывом выступают ди-джеи, бары и другие клубы Грузии.
Ранее сегодня парламент Грузии большинством голосов партии "Грузинская мечта" принял скандальный закон в первом чтении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна