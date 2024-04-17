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563 игрока клуба «Что? Где? Когда?» призвали парламент Грузии отозвать закон об иноагентах
17.04.2024 22:14
563 члена клуба интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» призвали парламент Грузии отозвать закон об иноагентах, который был принят сегодня в первом чтении.
«Мы, игроки клуба «Что? где когда?", считаем, что будущее Грузии зависит от интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Европейская интеграция – это неутолимое желание большинства населения Грузии, которое отражено в Конституции страны. Мы считаем, что законопроект «О «прозрачности иностранного влияния» вредит процессу евроинтеграции Грузии, поэтому призываем парламент повторить прошлогоднюю акцию и отклонить упомянутый законопроект во втором чтении. Наш выбор – Европа!», говорится в заявлении.
Заявление подписали 563 игрока клуба «Что? Где? Когда?»
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