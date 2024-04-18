

Гарвардский картвелолог: закон «об иноегентах положит конец прогрессу на пути к ЕС

18.04.2024 13:59





Директор программы картвелологии в исследовательском Центра Дэвиса Гарвардского университета, профессор Стивен Джонс уверен, что принятие закона «об иноагентах» «положит конец всему прогрессу Грузии на пути в Евросоюз». В центре «с тревогой наблюдают за текущими событиями в Грузии, пишет Джонс.



«Это решающий момент в истории Грузии, его исход определит будущее грузинской демократии… Законопроект о прозрачности иностранного влияния, более известный как законопроект «об иностранных агентах», является вызовом академическим ценностям, которые наша программа поддерживает в рамках своей приверженности свободному и независимому расследованию», — говорится в заявлении он.



По мнению ученого, наряду с НПО и СМИ, закон «об иноагентах» также может ограничить свободу академических организаций.



Без таких атрибутов, как свобода исследований и свобода слова «не выжить ни нам, ни грузинской демократии», заявляет Джонс.



«Мы призываем парламент Грузии отозвать этот законопроект, который нанесет большой ущерб национальной безопасности Грузии и ее репутации, толерантности и приверженности построению истинной демократии на Южном Кавказе», — заявляет профессор.





Источник: SOVA

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