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Четвертый день протеста: студенческое движение требует отмены «российского закона»
19.04.2024 00:04
Акции против российского закона перед парламентом Грузии продолжаются четвертый день. Сегодняшнюю акцию организовало студенческое движение «Дафиони».
«Нет времени ждать второго и третьего слушаний, закон необходимо провалить сейчас», — заявляют организаторы митинга.
После выступлений в парламенте участники митинга направились к зданию правительственной администрации, где продолжили протест.
В последние дни в Тбилиси и других городах Грузии проходят акции протеста против скандального законопроекта. Во время протестов в понедельник и вторник были задержаны более десятка человек.
Несмотря на критику со стороны Запада и протест гражданского общества, власти Грузии заявляют о намерениях принять «российский закон».
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