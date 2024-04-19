

Четвертый день протеста: студенческое движение требует отмены «российского закона»

19.04.2024 00:04





Акции против российского закона перед парламентом Грузии продолжаются четвертый день. Сегодняшнюю акцию организовало студенческое движение «Дафиони».



«Нет времени ждать второго и третьего слушаний, закон необходимо провалить сейчас», — заявляют организаторы митинга.



После выступлений в парламенте участники митинга направились к зданию правительственной администрации, где продолжили протест.



В последние дни в Тбилиси и других городах Грузии проходят акции протеста против скандального законопроекта. Во время протестов в понедельник и вторник были задержаны более десятка человек.



Несмотря на критику со стороны Запада и протест гражданского общества, власти Грузии заявляют о намерениях принять «российский закон».





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