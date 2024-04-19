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В селах Горийского муниципалитета были обустроены теплицы на земельных участках ВПЛ
19.04.2024 11:46
При финансировании Агентства по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования, на земельных участках, принадлежащих вынужденно перемещенным семьям, в селах Эргнети и Арбо Горийского муниципалитета были установлены теплицы.
Директор агентства Зураб Утиашвили на месте ознакомился с выполненными работами.
Целью программы поддержки тепличного хозяйства является поддержка ВПЛ, поселившихся в сельской местности, в начале или расширении сельскохозяйственной деятельности. Семьи беженцев занимаются реализацией продукции, выращенной в теплице.
Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов и обеспечения средствами существования ежегодно осуществляет программу поддержки тепличного хозяйства. Всего на земельных участках, принадлежащих вынужденно перемещенным семьям, было построено около 100 теплиц.
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