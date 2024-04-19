

Женский марш против законопроекта об «иноагентах» пройдет в Тбилиси 20 апреля

19.04.2024 16:14





В субботу, 20 апреля, в 17:00 в Тбилиси запланирован женский марш против законопроекта об «иноагентах». Место старта шествия — площадь Первой республики. В анонсе марша на момент публикации новости отметилось более 900 человек.



Цитата. «Мы живем в государстве, которое никогда адекватно не защищало права женщин и никогда не интересовалось нашими проблемами. По российскому законодательству нас наконец-то гонят со всех областей… Потому что в парламенте не будет защитников наших интересов и не будет независимых СМИ, которые бы давали нас голос!» — сказано в анонсе.



Также в анонсе шествия есть заявление по поводу отмены гендерных квот: «Российский закон и отмена гендерных квот имеют общую цель — сохранить власть, что представляет еще большую угрозу для всех женщин, проживающих в Грузии… Мы призываем парламент прислушаться к голосу женщин, принять во внимание вето и мотивированные высказывания президента».



Контекст. Парламент Грузии 18 апреля одобрил законопроект об «иноагентах» в первом чтении. Законопроект предусматривает регистрацию НПО и медиа, от 20 % доходов которых получены из-за границы.



Документ об отмене квот для женщин при создании избирательных списков парламент принял 4 апреля. Саломе Зурабишвили 18 апреля наложила вето на документ. Законопроект предусматривает отмену механизма, при котором в партийных списках на выборах как минимум каждый четвертый кандидат должен быть женщиной.





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