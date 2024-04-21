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«Грузинский Халк» отобрал чемпионский пояс у Девона Ларратта
21.04.2024 17:10
«Грузинский Халк» Леван Сагинашвили победил чемпиона Канады Девона Ларратта. Два легендарных чемпиона современного армрестлинга встретились в Стамбуле во второй раз на престижном турнире East vs West.
Леван Сагинашвили во второй раз в своей карьере одержал победу над Ларраттом — 4:0. Грузинский чемпион четырежды свернул кисть соперника в свою сторону — канадец сумел оказать определенное сопротивление только в первом поединке.
Напомним, что непобедимый грузинский борец целый год не мог выступать из-за травмы. Однако Леван Сагинашвили триумфально вернулся после долгой паузы и отобрал чемпионский пояс у Девона Ларратта.
В турнире «Восток против Запада» доминировали грузинские борцы — помимо Левана Сагинашвили, чемпионами стали Ираклий Зиракашвили и Давид Самушия.
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