Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия сыграет товарищеские матчи против Италии и Египта перед отбором на Олимпиаду


21.04.2024   17:31


Грузии по баскетболу перед началом отборочного этапа Олимпийских игр в Париже проведет два товарищеских матча против сборных Италии и Египта, сообщили в федерации.

Национальная команда под руководством сербского наставника Александра Дзикича встретится со сборной Италии в Тренто 23 июня и сборной Египта в Риге 28 июня.

На четыре путевки на парижскую Олимпиаду в квалификации претендуют 24 команды. Сборная Грузии попала в группу А вместе с Латвией и Филиппинами.

Игра с Латвией состоится 2 июля, а с Филиппинами – 4 июля.

Две команды из группы выйдут в полуфинал, где по перекрестному принципу встретятся с двумя первыми командами группы B – Бразилия, Камерун и Черногория. Затем состоится финал. Матчи квалификации пройдут в Риге.

Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна