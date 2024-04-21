

Грузия сыграет товарищеские матчи против Италии и Египта перед отбором на Олимпиаду

21.04.2024 17:31





Грузии по баскетболу перед началом отборочного этапа Олимпийских игр в Париже проведет два товарищеских матча против сборных Италии и Египта, сообщили в федерации.



Национальная команда под руководством сербского наставника Александра Дзикича встретится со сборной Италии в Тренто 23 июня и сборной Египта в Риге 28 июня.



На четыре путевки на парижскую Олимпиаду в квалификации претендуют 24 команды. Сборная Грузии попала в группу А вместе с Латвией и Филиппинами.



Игра с Латвией состоится 2 июля, а с Филиппинами – 4 июля.



Две команды из группы выйдут в полуфинал, где по перекрестному принципу встретятся с двумя первыми командами группы B – Бразилия, Камерун и Черногория. Затем состоится финал. Матчи квалификации пройдут в Риге.



Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.





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