

Студенты проведут акцию против «закона об иноагентах» в I корпусе ТГУ

22.04.2024 13:18





Студенты проведут акцию против «закона об иноагентах» в I корпусе ТГУ (Тбилисский государственный университет) в 18 часов, по Тбилиси.



«Студенты против российского режима!» — так обозначила митинг неправительственная организация «Free Generation» («Свободное поколение»).



В заявлении сказано, что студенты проведут митинг против «российского закона» потому, что ТГУ всегда был в центре исторических процессов, и так продолжится и впредь.



«Мы видим нейтральную позицию нашей Администрации и никаких заявлений относительно того, что, например, студенты нашего университета были задержаны, подверглись физическому насилию, и не было никаких заявлений по этому поводу и никакой позиции относительно этого закона.



Для нас стало настоящей работой ежедневно стоять перед зданием парламента в 19:00, и думаем, что пропусков в этой работе, мягко говоря, излишни», — заявил Давид Сехниашвили, студент Тбилисского государственного университета.



Источник: SOVA

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