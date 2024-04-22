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Студенты проведут акцию против «закона об иноагентах» в I корпусе ТГУ
22.04.2024 13:18
Студенты проведут акцию против «закона об иноагентах» в I корпусе ТГУ (Тбилисский государственный университет) в 18 часов, по Тбилиси.
«Студенты против российского режима!» — так обозначила митинг неправительственная организация «Free Generation» («Свободное поколение»).
В заявлении сказано, что студенты проведут митинг против «российского закона» потому, что ТГУ всегда был в центре исторических процессов, и так продолжится и впредь.
«Мы видим нейтральную позицию нашей Администрации и никаких заявлений относительно того, что, например, студенты нашего университета были задержаны, подверглись физическому насилию, и не было никаких заявлений по этому поводу и никакой позиции относительно этого закона.
Для нас стало настоящей работой ежедневно стоять перед зданием парламента в 19:00, и думаем, что пропусков в этой работе, мягко говоря, излишни», — заявил Давид Сехниашвили, студент Тбилисского государственного университета.
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