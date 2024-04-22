

Журналист телеканала «Формула» сообщила о нападении

22.04.2024 19:29





Журналист телеканала «Формула» Ии Сартания сообщила о нападении в метро.



По словам журналиста, агрессивный человек оскорбил его словесно и физически.



«Друзья, я в порядке, уже на работе. Я не могу вам всем написать. В метро на меня напал агрессивный человек, с гомофобной и агрессивной лексикой, он также касался меня рукой. Показательно, что я держала в руках сумку с логотипом «Формулы». Поэтому злоумышленник знал, на кого напал. Я сразу обратилась в полицию, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы они отреагировали.



В настоящее время нападавший задержан, хотя ему предъявлено обвинение в административном правонарушении. Суд состоится сегодня. У меня нет надежды на объективную справедливость», — написала журналист в соцсети.



Как сообщили Netgazeti в МВД Грузии, по данном факту возбуждено дело об административном правонарушении.





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