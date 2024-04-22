

2003 и 2012… провластные митинги перед капитуляцией правительства Грузии

22.04.2024 19:37





Правящая партия «Грузинская мечта» объявила о проведении контракции в поддержку принятия «российского закона», она состоится перед зданием парламента Грузии, где с 15 апреля ежедневно проходят массовые митинги с призывом отозвать указанный законопроект.



Аналогичным методом власти Грузии пытались подавить антиправительственные протесты в 2003 и 2012 году, как показывает история, это обычно происходило как раз перед капитуляцией правительства.

Ноябрь 2003 года



Массовые протесты против правительства Эдуарда Шеварднадзе начались после состоявшихся 2 ноября парламентских выборов. Как внутри страны, так и за ее пределами, процесс выборов был подвергнут критике.



18 ноября – сторонников тогдашней оппозиции у парламента сменили демонстранты выступающие в поддержку Шеварднадзе. Пока оппозиция готовилась к мирному маршу, из регионов в столицу привезли несколько тысяч сторонников Эдуарда Шеварднадзе и Аслана Абашидзе. К мобилизованным у парламента для поддержки правительства гражданам присоединились и сторонники партии «Союз демократического возрождения Грузии» из Аджарской Автономной Республики.



17 ноября активистов из «Союза демократического возрождения Грузии» собрали возле батумского стадиона и отправили в столицу примерно на 40 микроавтобусах. Еще один поток отправился из Аджарии в Тбилиси вечером 18 ноября.



Издание «Batumelebi» писало тогда, что большинство направляющихся в столицу — сотрудники госструктур, среди них представители Службы госбезопасности и МВД.



«Мы идем по инициативе нашего лидера, мы хотим защитить мир. Главное, что бы Грузия жила, даже если мы умрем. Хотя о речи о существовании Грузии без нас быть не может», — заявили тогда «Batumelebi» сторонники правительства.



Те, кто уже приехал в столицу, признались: «Водителям дали 100 лари, остальным по 20 на еду. Ночевать будем в машинах, возможно, на Руставели. Мы действительно не знаем, когда вернемся».



Проправительственные митинги продолжались до 22 ноября. На официальном митинге прозвучали лозунги, направленные против оппозиции и участников протеста. Их называли фашистами и экстремистами. Говорили, что они хотят вызвать хаос и дестабилизировать страну. Лидеры «Возрождения» заявили, что защищают «конституционный порядок» Грузии и не позволят «радикальной оппозиции» организовать «переворот».



После того протестующие во главе с Михаилом Саакашвили 22 ноября стали штурмовать парламент, Эдуард Шеварднадзе был вынужден покинуть заседание парламента. При этом он заявил, что не собирается уходить в отставку. Однако после того, как Шеварднадзе покинул парламент, его сторонники также ушли с прилегающей к зданию территории, ее заняли десятки тысяч сторонников оппозиции. Позже участники протеста заняли территории, прилегающие к госканцелярии, и президентской резиденции.



22 ноября Шеварднадзе объявил чрезвычайное положение.



23 ноября Аслан Абашидзе объявил чрезвычайное положение в Аджарии. В тот же вечер Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе встретились с Эдуардом Шеварднадзе в резиденции Крцаниси. Эдуард Шеварднадзе подал в отставку.



28 сентября, за 3 дня до парламентских выборов недавно пришедший в политику Бидзина Иванишвили и ее коалиция «Грузинская мечта» смогли собрать на акциях беспрецедентно большое количество сторонников.



Президент Саакашвили и его правительство также попытались проверить свои силы и собрать своих единомышленников на стадионе имени Бориса Паичадзе.





28 сентября 2012 г. Сторонники и активисты «Национального движения» на стадионе «Динамо».



Стадион «Динамо» вмещает 54 139 человек. Люди заполнили стадион. По их воспоминаниям, в тот день город был полон автобусов и маршруток из регионов, людей, работающих в государственных и общественных учреждениях привозили со всей Грузии.



«Наша страна была очень далека от Евросоюза и НАТО, — обратился Саакашвили к присутствующим на стадионе, «сейчас мы близки к ним, как никогда», самое время двигаться дальше.



В парламентских выборах 1 октября приняли участие 2 197 173 избирателя, явка избирателей составила 60,8%.



Бидзина Иванишвили и его коалиция набрали около 55% голосов. «Национальное движение» получило около 40%.



Михаил Саакашвили и «Национальное движение» проиграли выборы и лишились власти.







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