

Студенты хотят запретить премьеру Грузии читать лекции в ТГУ

22.04.2024 20:17





Студенты хотят запретить премьеру Грузии Ираклию Кобахидзе читать лекции в ТГУ (Тбилисский госуниверситет). С этой целью они начали собирать подписи.



Об этом стало известно в ходе акции «Студенты против российского режима!». Молодежь выступает против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «об иноагентах».



Митингующие движутся к парламенту Грузии, чтобы продолжить выражать свое несогласие на проспекте Руставели.



«Символично, что встречаемся во дворе ТГУ, потому что в нашем университете преподает такой отвратительный человек, как Ираклий Кобахидзе — премьер-министр. <> Российскому правительству Грузии не удастся принять «российский закон». Студенты, молодежь и патриотически настроенные граждане Грузии станут гарантами всего этого», — заявил Давид Чхобадзе, один из организаторов акции.



К митингу студентов присоединился и известный грузинский историк Юлон Гагошидзе.



Отметим, 29 апреля «Грузинская мечта» перед зданием парламента Грузии планирует собрать своих сторонников и провести всеобщее обсуждение «закона об иноагентах», говорится в заявлении партии власти. По сути, это — контракция против противников «закона об иноагентах».



Напомним, митинги «Нет — российскому закону!» против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» начались с 15 апреля. В этот день парламентский комитет по правовым вопросам приступил к обсуждению законопроекта.



Документ предусматривает прохождение регистрации для НПО и СМИ, которые получают более 20% дохода от иностранного государства. Они будут признаны «иноагентами» и использовать специальные «метки» — надпись о том, что их деятельность финансируется зарубежными институтами.



17 апреля законопроект был поддержан 83 депутатами первом чтении на фоне протестов и критики.



Из-за попытки партии власти продавить этот законопроект в Тбилиси проходят масштабные акции протеста. Значительная часть общества — представители неправительственных организаций, медиа, оппозиции, молодое поколение — выступают против принятия партией власти законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

И пока международные партнеры Грузии прямо заявляют или мягко указывают на то, что принятие закона российского образца значительно отдалит страну от Евросоюза, в Москве «Грузинскую мечту» хвалят — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский пропагандист Александр Дугин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.



В ответ на это в «Мечте» призвали не верить российским политикам, а кто поверит — «того так и устраивает».



Источник: SOVA

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