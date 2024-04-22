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Cтуденты у места проведения конференции ФСБ в Тбилиси: «Путин — х****!»


22.04.2024   22:48


Студенты прошли маршем к месту, где прошла конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР), которую создали ветераны КГБ, СВР и ФСБ России.

Они освистали факт проведения российской конференции в Грузии и скандировали: «Путин — х****!» и «Нет — российскому закону!». Митингующие забросали отель «Тифлис Палас» яйцами.

Ранее место проведения российской конференции не оглашалось.

В списке участниц форума — гражданка РФ Валентина Комлева — она за три дня до прибытия в Тбилиси находилась в оккупированном Цхинвальском регионе.

Сообщается, что именно там и стартовал форум «Россия и мир: диалог-2024. Силы притяжения», а значит, Комлева нарушила «Закон об оккупированных регионах». А власти Грузии это допустили или «проморгали».

Комлева отметила, что участники конференции проводят большую аналитическую работу — в частности, мониторинг дружественности коммуникационных режимов.

В ближайшее время конференция пройдет в оккупированной Абхазии и Приднестровье.


Источник: SOVA
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