

Cтуденты у места проведения конференции ФСБ в Тбилиси: «Путин — х****!»

22.04.2024 22:48





Студенты прошли маршем к месту, где прошла конференция «по традиционным ценностям», организованная Национальным исследовательским институтом развития коммуникаций (НИИКР), которую создали ветераны КГБ, СВР и ФСБ России.



Они освистали факт проведения российской конференции в Грузии и скандировали: «Путин — х****!» и «Нет — российскому закону!». Митингующие забросали отель «Тифлис Палас» яйцами.



Ранее место проведения российской конференции не оглашалось.



В списке участниц форума — гражданка РФ Валентина Комлева — она за три дня до прибытия в Тбилиси находилась в оккупированном Цхинвальском регионе.



Сообщается, что именно там и стартовал форум «Россия и мир: диалог-2024. Силы притяжения», а значит, Комлева нарушила «Закон об оккупированных регионах». А власти Грузии это допустили или «проморгали».



Комлева отметила, что участники конференции проводят большую аналитическую работу — в частности, мониторинг дружественности коммуникационных режимов.



В ближайшее время конференция пройдет в оккупированной Абхазии и Приднестровье.



Источник: SOVA

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