

У офиса «Грузинской мечты» проходит акция протеста

22.04.2024 22:51





Протестующие переместились от здания парламента к центральному офису «Грузинской мечты».



Собравшиеся выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



Участники акции протеста несли плакаты с надписями: «Нет российскому закону», «Нет русской мечте».



Протестующие требуют приблизиться к офису «Грузинской мечты», чего им не позволяют мобилизованные на месте правоохранители. Участники говорят, что хотят приблизиться к офису, чтобы лучше донести до «Грузинской мечты» голос протеста.



По словам представителей МВД, правоохранители выставили оцепление для предотвращения эксцессов и охраны общественного порядка.





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