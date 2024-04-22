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У офиса «Грузинской мечты» проходит акция протеста


22.04.2024   22:51


Протестующие переместились от здания парламента к центральному офису «Грузинской мечты».

Собравшиеся выступают против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Участники акции протеста несли плакаты с надписями: «Нет российскому закону», «Нет русской мечте».

Протестующие требуют приблизиться к офису «Грузинской мечты», чего им не позволяют мобилизованные на месте правоохранители. Участники говорят, что хотят приблизиться к офису, чтобы лучше донести до «Грузинской мечты» голос протеста.

По словам представителей МВД, правоохранители выставили оцепление для предотвращения эксцессов и охраны общественного порядка.


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