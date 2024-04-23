

27-28 апреля вход в Батумский ботанический сад для граждан Грузии будет бесплатным

23.04.2024 12:47





В выходные дни, 27-28 апреля вход в Батумский ботанический сад для граждан Грузии будет бесплатным.



В субботу, 27 апреля, начнется празднование Дня города – «Батумоба», которое продлится до воскресенья, 28 апреля.



На празднование из городского бюджета выделено до 300 тысяч лари. «Батумоба» пройдет на бульваре, в районе Летнего театра.



Программа выступлений



27 апреля, с 19:00 по 21:00 – концерт сольных исполнителей из Батуми, с участием:



Джемала Гогитидзе, Анри Гучманидзе, Мориса Меладзе, Саломе Самадашвили, Мераба Долидзе, Нануки Микадзе, Сандро Курцхалидзе, Татии Кобаладзе, Нугзара Эргемлидзе, Важи Хомерики, Георгия Беридзе, Луки Закариадзе, Мариты Цецхладзе, Важы Тугуши, Гиоргия в Тугуши.



28 апреля, с 19:00 по 20:30 – гала-концерт на котором выступят:



Ведущий вечера Николоз Цулукидзе; Симфонический оркестр под управлением Николоза Никвашвили; Женская академическая команда Батумского центра культуры под руководством Заиры Вадачкория; Ансамбль народной песни мальчиков Батумского культурного центра под руководством Мераба Бочоришвили.



Приглашенные сольные исполнители: Константин Кипиани, Этер Халваши, Георгий Сухиташвили, Отар Накашидзе, Звиад Болквадзе, Тамар Хвидцители, Эка Мамаладзе, Тамта Хухунаишвили, Арчил Гогитидзе, Нико Беридзе.







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