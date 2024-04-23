Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом обыграла Болгарию


23.04.2024   14:03


Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом выиграла у сборной Болгарии матч Группы Б второго дивизиона чемпионата мира. Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу грузинской команды.

За Грузию отличились Иван Карелин, Виталий Дзиов, Артем Козюлин, Артем Курбатов, Борис Кочкин, Оливер Оболгогиани и Иван Маров.

23 апреля Грузия сыграет с Новой Зеландией, 25 апреля с Турцией, 27 апреля с Тайванем, 28 апреля с Бельгией.

В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона. Команда выиграла четыре матча из пяти, однако, по информации СМИ, была наказана за участие неправомочных игроков и понижена на один дивизион.

Затем грузинская сборная приняла участие в квалификации зимних Олимпийских игр и заняла третье место в группе.

В прошлом году грузинской федерации хоккея пришлось пояснить болельщикам, что многие игроки, выступающие за сборную, имеют родственные связи с Грузией.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна