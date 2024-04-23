

Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом обыграла Болгарию

23.04.2024 14:03





Сборная Грузии по хоккею с крупным счетом выиграла у сборной Болгарии матч Группы Б второго дивизиона чемпионата мира. Поединок завершился со счетом 7:1 в пользу грузинской команды.



За Грузию отличились Иван Карелин, Виталий Дзиов, Артем Козюлин, Артем Курбатов, Борис Кочкин, Оливер Оболгогиани и Иван Маров.



23 апреля Грузия сыграет с Новой Зеландией, 25 апреля с Турцией, 27 апреля с Тайванем, 28 апреля с Бельгией.



В прошлом году сборная Грузии выступала в группе А второго дивизиона. Команда выиграла четыре матча из пяти, однако, по информации СМИ, была наказана за участие неправомочных игроков и понижена на один дивизион.



Затем грузинская сборная приняла участие в квалификации зимних Олимпийских игр и заняла третье место в группе.



В прошлом году грузинской федерации хоккея пришлось пояснить болельщикам, что многие игроки, выступающие за сборную, имеют родственные связи с Грузией.





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