

Фонд «Карту» передаст 30 млн лари в качестве премии национальной сборной Грузии по футболу

23.04.2024 14:20





Благотворительный фонд Бидзины Иванишвили «Карту» передаст 30 миллионов лари в качестве премии национальной сборной Грузии по футболу. Об этом говорится в заявлении фонда «Карту».



Кроме того, после выхода из подгруппы фонд Иванишвили выплатит национальной команде дополнительные 30 млн лари за каждый победный матч на ЧЕ2024.



«Сборная Грузии по футболу подарила каждому грузину огромную радость, выйдя на чемпионат Европы. За этим успехом, осуществлением мечты поколений, стоит огромный труд каждого игрока, представителя тренерского штаба, людей, причастных к футбольной сфере.



Именно поэтому, в целях дальнейшей поддержки мотивации футбольной команды, фонд «Карту» передаст футбольной команде 30 миллионов лари в качестве премии за выход из подгруппы чемпионата Европы. Кроме того, после выхода из подгруппы, фонд «Карту» будет награждать сборную дополнительно по 30 млн. лари за каждую последующую победу в матче.



Желаем победы нашей сборной. Мы верим, что это только начало этого удивительного пути успеха, и впереди еще много побед», — говорится в заявлении «Карту».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





