

Участники акции протеста направились к представительству ЕС в Грузии

23.04.2024 22:48





Выступающие против «закона об иноагентах» студенты шествием направились к представительству ЕС в Грузии.



Впереди — шеренга из тех, кто держит в ряд флаги Грузии и Евросоюза. Представители молодого поколения желают подчеркнуть: будущее Грузии в их руках и что будущее молодежи — это Грузия в составе ЕС, а не Грузия «как задний двор России».



На одном из баннеров — напутствие матери: «Сынок, поднимись домой, поужинай и — перекрывай проспект Руставели!».



На другом — «Свободу Лазаре!» — активисту мартовских акций протеста против «закона об иноагентах», которого осудил суд, но помиловала президент Грузии.



Вот уже 12-й день Лазаре Григориадис не может покинуть пределы Глданской тюрьмы, несмотря на решение президента Грузии о его помиловании.



Напомним, митинги «Нет — российскому закону!» против инициированного «Грузинской мечтой» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» начались с 15 апреля. В этот день парламентский комитет по правовым вопросам приступил к обсуждению законопроекта.



Документ предусматривает прохождение регистрации для НПО и СМИ, которые получают более 20% дохода от иностранного государства. Они будут признаны «иноагентами» и использовать специальные «метки» — надпись о том, что их деятельность финансируется зарубежными институтами.



17 апреля законопроект был поддержан 83 депутатами первом чтении на фоне протестов и критики.



Из-за попытки партии власти продавить этот законопроект в Тбилиси проходят масштабные акции протеста. Значительная часть общества — представители неправительственных организаций, медиа, оппозиции, молодое поколение — выступают против принятия партией власти законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

И пока международные партнеры Грузии прямо заявляют или мягко указывают на то, что принятие закона российского образца значительно отдалит страну от Евросоюза, в Москве «Грузинскую мечту» хвалят — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский пропагандист Александр Дугин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.



В ответ на это в «Мечте» призвали не верить российским политикам, а кто поверит — «того так и устраивает».



Источник: SOVA

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