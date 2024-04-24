

Лазаре Григориадис может быть освобожден уже сегодня

24.04.2024 11:55





Тбилисский городской суд подготовил приговор по делу Лазаре Григориадиса и передал его адвокатам осужденного. Как сообщила грузинской службе Радио Свобода адвокат молодого человека Татия Манижашвили, с этим документом они направляются в Администрацию президента, чтобы передать его Саломе Зурабишвили, для подготовки акта о помиловании. Сторона защиты ожидает, что Лазаре покинет тюрьму уже сегодня - после того, как документы президентское помилование поступит в тюрьму, заключенный мгновенно покидает тюрьму.



Решение по делу Григориадиса в суде было оглашено 12 апреля, участник мартовских митингов был приговорен к 9 годам лишения свободы. В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что приняла решение о помиловании Григориадиса.



Президент не могла подписать акт о помиловании из-за отсутствия резолютивной части приговора – судье Звиаду Шарадзе потребовался максимальный срок в 14 дней на подготовку приговора и на передачу документов сторонам.





Напомним, что участник мартовских митингов 2023 года Лазаре Григориадис был признан виновным по делу о причинении вреда здоровью полицейских и уничтожении госимущества. Молодой человек был приговорен к 9 годам лишения свободы. Соответствующее решение было вынесено 12 марта судьей Тбилисского городского суда Звиадом Шарадзе. Кроме того, ранее Лазаре Григориадис был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за нанесение ранения своему отцу.





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