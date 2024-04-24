

28 июля на сцене Black Sea Arena выступят Massive Attack

24.04.2024 12:36





В рамках Starring Georgia, 28 июля Black Sea Arena примет легендарный британский проект Massive Attack.



Билеты на концерт поступят в продажу завтра, 25 апреля, на TKT.ge.



По информации Black Sea Arena, впервые в Грузии слушатели получат возможность услышать вживую такие известные композиции, как Teardrop, Unfinished Sympathy, Paradise Circus.



«Мероприятия группы часто напоминают аудиовизуальные театральные представления, потому что Massive Attack всегда стараются соединить свое творчество с деталями реальной и повседневной жизни.



Massive Attack известны своей способностью гармонично сочетать хип-хоп, электронику, даб и многие другие музыкальные жанры. Их творения ломают все границы в музыке. В итоге, группа из Бристоля создала огромную армию преданных болельщиков во всем мире, в том числе и в Грузии», — отмечается в информации Black Sea Arena.



Уже второй год, при поддержке правительства Грузии, Black Sea Arena продолжает масштабную кампанию в Грузии – Starring Georgia. Основная цель кампании – сделать доступной для грузинской молодежи возможность слушать своих любимых музыкантов в своей стране, развивать индустрию развлечений и способствовать популяризации Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





