

Помилованный президентом Лазаре Григориадис вышел на свободу

24.04.2024 16:24





Помилованный президентом Грузии Лазаре Григориадис покинул тюремное учреждение.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса.



Суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов в Тбилиси. Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис был приговорен к 9 годам лишения свободы.







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