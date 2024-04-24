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Помилованный президентом Лазаре Григориадис вышел на свободу


24.04.2024   16:24


Помилованный президентом Грузии Лазаре Григориадис покинул тюремное учреждение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня издала акт о помиловании Лазаре Григориадиса.

Суд признал виновным 21-летнего Лазаре Григориадиса, задержанного по обвинению в посягательстве на здоровье сотрудников полиции и уничтожении госимущества во время мартовских протестов в Тбилиси. Решением судьи Тбилисского городского суда Звиада Шарадзе Лазаре Григориадис был приговорен к 9 годам лишения свободы.


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