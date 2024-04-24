

В Грузии выступит группа Massive Attack

24.04.2024 17:14





28 июля на сцене Black Sea Arena в Шекветили выступит известная британская группа Massive Attack, сообщают организаторы концерта.



«Впервые в Грузии слушатель получит возможность вживую услышать такие известные композиции, как Teardrop, Unfinished Sympathy, Paradise Circus. Мероприятия бэнда часто напоминают аудиовизуальные театральные представления, поскольку Massive Attack всегда стараются связать свое творчество с деталями реальной и повседневной жизни», – говорится в посте, опубликованном на странице Black Sea Arena в соцсети Facebook.



Massive Attack в своей музыке сочетают хип-хоп, электронику, даб и многие другие жанры. «Группа из Бристоля собрала самую большую армию преданных поклонников по всему миру, в том числе и в Грузии», пишут организаторы.



Билеты поступят в продажу 25 апреля, их можно будет приобрести на сайте ТКТ.ge. Концерт состоится 28 июля в 21:00.



Напомним, что ранее концертная площадка Black Sea Arena назвала еще трех исполнителей, которые выступят в Грузии в текущем году.



Концерт американской поп-рок группы OneRepublic состоится в черноморском поселке Шекветили 10 мая, немецкой рок-группы Scorpions – 31 мая, британской группы Jungle – 18 августа.





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