

За 3 месяца в Грузии зарегистрированы 379 просителей убежища

25.04.2024 13:08





По данным первых трех месяцев текущего года, в Грузии в качестве просителей убежища зарегистрированы 379 лиц, из них больше всего - 66 человек - граждане Украины.



По статистическим данным МВД Грузии, среди просителей убежища также 51 гражданин Индии; 45 - Ирана; 43 - Турции; 35 - Пакистана; 23 - России; 15 - Ирака; 14 - Иордании; 12 - Нигерии; 10 - Сирия; и 9 граждан Беларуси.



Что касается предоставления статуса для просителей убежища, то за первый квартал 2024 года (январь, февраль, март) гуманитарный статус получили 11 граждан зарубежных стран, большинство из них – 9 лиц - граждане Украины, 1 – Ирака и 1 - с неустановленным гражданством. Статус беженца получили 3 лица - 2 из Ирана и 1 с неустановленным гражданством.



По статистике МВД, за данный период в статусе было отказано 158 гражданам иностранных государств. Большинство из них - 33 - граждане Турции 29 - Ирана, 22 - Пакистана, 15 - Нигерии, 8 - России.



За 3 месяца из Грузии выслали 59 граждан других стран. Среди них: 11 граждан Ирака; 7 - Ирана; а также по 5 граждан Азербайджана, Турции, Нигерии и России.



За этот же период в центры временного размещения были помещены 16 граждан иностранных государств, в том числе 23 гражданина Азербайджана; 10 - Китая; 6 - России; 4 - Турции; 1 - Украины; 1 гражданин Армении.





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