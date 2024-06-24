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Сборная Грузии готовится к матчу с Португалией


24.06.2024   12:28


Вили Саньоль приступил к подготовке сборной Грузии к финальному матчу группового этапа чемпионата Европы.

24 июня наша команда проведет тренировку на тренировочной базе Фельберт, которая будет закрытой, а интервью с игроками будут невозможны.

25 июня в 13:45 по центральноевропейскому времени Вилли Саньоль проведет пресс-конференцию перед матчем между Грузией и Португалией на стадионе «Арена АуфШальке».

После пресс-конференции, в 18:00, наша команда проведет предматчевую тренировку на тренировочной базе Фельберт. Первые 15 минут тренировки будут открыты для аккредитованных СМИ, а смешанная зона откроется с 17:15.

Расписание на 25 июня (центральноевропейское время)

13:45 – предматчевая пресс-конференция сборной Грузии (Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»)

18:00 – тренировка сборной Грузии (Фельберт)


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