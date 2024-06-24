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Сборная Грузии готовится к матчу с Португалией
24.06.2024 12:28
Вили Саньоль приступил к подготовке сборной Грузии к финальному матчу группового этапа чемпионата Европы.
24 июня наша команда проведет тренировку на тренировочной базе Фельберт, которая будет закрытой, а интервью с игроками будут невозможны.
25 июня в 13:45 по центральноевропейскому времени Вилли Саньоль проведет пресс-конференцию перед матчем между Грузией и Португалией на стадионе «Арена АуфШальке».
После пресс-конференции, в 18:00, наша команда проведет предматчевую тренировку на тренировочной базе Фельберт. Первые 15 минут тренировки будут открыты для аккредитованных СМИ, а смешанная зона откроется с 17:15.
Расписание на 25 июня (центральноевропейское время)
13:45 – предматчевая пресс-конференция сборной Грузии (Гельзенкирхен, «Арена АуфШальке»)
18:00 – тренировка сборной Грузии (Фельберт)
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