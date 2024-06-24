Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«GWP»: Водоснабжение, поэтапно возобновится с 24 июня


24.06.2024   16:44


Поврежденные участки центрального магистрального водопровода у села Цицамури восстановлены – с сегодняшнего дня подача воды потребителям будет поэтапно восстановлена, - сообщает «Georgian Water and Power».

По данным компании, трубопровод промывается, после чего сеть начнет заполнятся лабораторно проверенной высококачественной питьевой водой.

«Наполнение центрального магистрального трубопровода питьевой водой – сложный и комплексный процесс, что обусловлено загрузкой трубопровода водой под высоким давлением.

После заполнения сети технические группы GWP приступят к наблюдению за всем периметром данного трубопровода и связанных с ним сетей, а также техническому мониторингу новых точек соединения для оценки устойчивости восстановленного трубопровода к нагрузке давлением воды.

Технические группы «Georgian Water and Power» с 17 июня в непрерывном круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению центрального магистрального водопровода в окрестностях села Цицамури. В результате работ был обработан и террасирован оползневый склон, идентифицированы координаты поврежденных участков и определена степень повреждений. После завершения диагностики магистральной трубы, от земляного покрова были освобождены соответствующие участки трубопровода, проведены работы по замене поврежденных участков, а также выполнена экспертиза качества сварки каждой новой точки соединения.

Водоснабжение тех абонентов «Georgian Water and Power», подача воды которым была ограничена из-за инцидента у села Цицамури, поэтапно возобновится с 24 июня», - говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна