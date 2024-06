«GWP»: Водоснабжение, поэтапно возобновится с 24 июня

Поврежденные участки центрального магистрального водопровода у села Цицамури восстановлены – с сегодняшнего дня подача воды потребителям будет поэтапно восстановлена, - сообщает «Georgian Water and Power».



По данным компании, трубопровод промывается, после чего сеть начнет заполнятся лабораторно проверенной высококачественной питьевой водой.



«Наполнение центрального магистрального трубопровода питьевой водой – сложный и комплексный процесс, что обусловлено загрузкой трубопровода водой под высоким давлением.



После заполнения сети технические группы GWP приступят к наблюдению за всем периметром данного трубопровода и связанных с ним сетей, а также техническому мониторингу новых точек соединения для оценки устойчивости восстановленного трубопровода к нагрузке давлением воды.



Технические группы «Georgian Water and Power» с 17 июня в непрерывном круглосуточном режиме ведут работы по восстановлению центрального магистрального водопровода в окрестностях села Цицамури. В результате работ был обработан и террасирован оползневый склон, идентифицированы координаты поврежденных участков и определена степень повреждений. После завершения диагностики магистральной трубы, от земляного покрова были освобождены соответствующие участки трубопровода, проведены работы по замене поврежденных участков, а также выполнена экспертиза качества сварки каждой новой точки соединения.



Водоснабжение тех абонентов «Georgian Water and Power», подача воды которым была ограничена из-за инцидента у села Цицамури, поэтапно возобновится с 24 июня», - говорится в заявлении.





