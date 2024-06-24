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На территории, прилегающей к Черепашьему озеру, найдено тело мужчины


24.06.2024   16:49


На территории, прилегающей к тбилисскому Черепашьему озеру, обнаружено тело мужчины. По существующей информации, это, предположительно останки профессора Георгия Гахеладзе, пропавшего несколько дней назад.

Кроме того, пост в социальной сети публикует супруга Георгия Гахеладзе Ирма Малацидзе.

«У меня больше нет Гио, закончилась наша история!», — пишет Малацидзе.

Детали "Интерпрессньюс" уточняет в МВД.


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