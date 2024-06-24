

В Батуми проходи форум занятости

24.06.2024 16:52





В рамках сотрудничества Государственного агентства содействия занятости, Агентства занятости Аджарии и государственного университета Батуми в отеле Sheraton Batumi проводится масштабный форум трудоустройства.



В открытии форума приняли участие Михаил Сарджвеладзе, министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты с оккупированных территорий Грузии, Нино Нижарадзе, министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии, Илиа Вердзадзе, председатель Управления здравоохранения и социальной защиты Комитета по делам Верховного Совета Аджарии и другие должностные лица.



На форуме представлено 75 компаний, работающих в Аджарии, предлагающих более 2000 вакансий. Граждане могут выбирать работу в административном, сервисном, торговом, распределительном, гостиничном и ресторанном секторах, промышленности, транспорте, логистике, строительстве, финансах, страховании, здравоохранении и образовании в соответствии с их квалификацией и желаемым стажем работы. Также они могут получить информацию от работодателей о рабочей среде, условиях и возможностях карьерного роста. У соискателей есть возможность встретиться с представителями компаний и провести прямое собеседование, что увеличивает шансы на трудоустройство.



С целью развития партнерского сотрудничества с компаниями, работающими в регионе, на форуме представлены профессиональные училища. Это позволяет приближать программы обучения к потребностям рынка и повышает вовлеченность работодателей в образовательный процесс. Образовательные учреждения также информируют соискателей о возможностях развития профессиональных навыков.



Первая часть форума включала публичную лекцию-мастер-класс «Роль самомотивации в развитии карьеры», которую в интерактивном формате провел эксперт в области образования, тренер Паата Папава.





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