

Грузинский SEU и швейцарский EHL открывают в Тбилиси совместный центр профессионального образования

24.06.2024 17:25





Грузинский национальный университет (SEU) и швейцарский университет гостиничного менеджмента (École hôtelière de Lausanne, EHL) открывают в Тбилиси совместный центр профессионального образования. Сообщение об этом распространила администрация туризма.



Центр станет основой для создания сертифицированных программ бакалавриата и магистратуры в сфере гостеприимства в сотрудничестве с EHL Hospitality Business School.



Набор слушателей пока не объявлен, идет подготовка, вероятно, первые студенты смогут поступать в будущем году.



École hôtelière de Lausanne, EHL был основан в 1893 году Жаком Чуми и считается старейшей школой гостиничного бизнеса в мире. Он был открыт во время туристического бума в Швейцарии в конце XIX века, чтобы удовлетворить потребность в квалифицированных и опытных кадрах.



Среди профессионалов EHL считается лучшим университетом мира по подготовке руководящего состава отелей. EHL также известен тем, что предлагает финансовую помощь талантливым ученикам, которые не могут поступить из-за финансовых трудностей. Будет ли эта программа поддержки работать в Грузии, пока не сообщалось.



Источник: Новости - Грузия

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