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Профессор Георгий Гахеладзе найден мертвым
24.06.2024 18:20
По информации семьи, профессор Георгий Гахеладзе найден мертвым. Тело Георгия Гахеладзе обнаружено на территории, прилегающей к Черепашьему озеру.
Кроме того, пост в социальной сети публикует супруга Георгия Гахеладзе Ирма Малацидзе.
«У меня больше нет Гио, закончилась наша история!», — пишет Малацидзе.
Семья искала профессора Георгия Гахеладзе 6 дней. Информацию об исчезновении Гахеладзе в социальных сетях распространила его жена и обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках. В поисковых мероприятиях были задействованы как правоохранительные органы, так и граждане.
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