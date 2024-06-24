

Профессор Георгий Гахеладзе найден мертвым

24.06.2024 18:20





По информации семьи, профессор Георгий Гахеладзе найден мертвым. Тело Георгия Гахеладзе обнаружено на территории, прилегающей к Черепашьему озеру.



Кроме того, пост в социальной сети публикует супруга Георгия Гахеладзе Ирма Малацидзе.



«У меня больше нет Гио, закончилась наша история!», — пишет Малацидзе.



Семья искала профессора Георгия Гахеладзе 6 дней. Информацию об исчезновении Гахеладзе в социальных сетях распространила его жена и обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках. В поисковых мероприятиях были задействованы как правоохранительные органы, так и граждане.





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