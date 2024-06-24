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«Выглядит лучше» — народный защитник Грузии посетил Саакашвили в клинике Vivamedi


24.06.2024   18:56


Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил заключенных в клинике Vivamedi в Тбилиси, в том числе, встретился с третьим президентом Михаилом Саакашвили.

«Он не обращался ни ко мне, ни при мне к врачам с какими-либо конкретными просьбами», — сказал Иоселиани.

По его словам, у него впечатление, что Саакашвили сейчас выглядит лучше, чем во время последней встречи.

Саакашвили поблагодарил аппарат омбудсмена за постоянный мониторинг ситуации.

На вопрос, обсуждается ли перевод Саакашвили из клиники в тюремную камеру, Иоселиани ответил, что «этот вопрос не стоит на повестке дня».

Последний раз консилиум врачей, созванный омбудсменом, представил свой отчет о состоянии Саакашвили в феврале этого года. В отчете отмечалась положительная динамика, при этом подчеркивалось, что ситуация все равно требует постоянного медицинского надзора.


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