

«Выглядит лучше» — народный защитник Грузии посетил Саакашвили в клинике Vivamedi

24.06.2024 18:56





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани посетил заключенных в клинике Vivamedi в Тбилиси, в том числе, встретился с третьим президентом Михаилом Саакашвили.



«Он не обращался ни ко мне, ни при мне к врачам с какими-либо конкретными просьбами», — сказал Иоселиани.



По его словам, у него впечатление, что Саакашвили сейчас выглядит лучше, чем во время последней встречи.



Саакашвили поблагодарил аппарат омбудсмена за постоянный мониторинг ситуации.



На вопрос, обсуждается ли перевод Саакашвили из клиники в тюремную камеру, Иоселиани ответил, что «этот вопрос не стоит на повестке дня».



Последний раз консилиум врачей, созванный омбудсменом, представил свой отчет о состоянии Саакашвили в феврале этого года. В отчете отмечалась положительная динамика, при этом подчеркивалось, что ситуация все равно требует постоянного медицинского надзора.





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