

GWP: Водоснабжение полностью восстановлено

25.06.2024 14:52





Как пишет в соцсети компания «Джорджиан Уотер энд Пауэр» (GWP), абонентам, у которых подача воды была ограничена из-за инцидента около села Цицамури, водоснабжение полностью восстановлено.



«Поврежденные участки центрального магистрального водопровода около села Цицамури полностью восстановлены. Абонентам компании GWP, у которых из-за инцидента была ограничена подача воды, водоснабжение полностью восстановлено», — говорится в заявлении компании.



Для справки, технические бригады «Джорджиан Уотер энд Пауэр» с 17 июня круглосуточно вели работы по восстановлению центрального магистрального водопровода в окрестностях села Цицамури. В результате работ был обработан и укреплен склон, где сошел оползень, установлены координаты поврежденных участков и определена степень повреждений. После завершения диагностики магистральной трубы соответствующие участки трубопровода были освобождены от грунтового покрова, проведены работы по замене поврежденных участков, а также выполнена проверка качества сварки каждой новой точки соединения.





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